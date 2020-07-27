Covid-19 Украина

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МОЗ разделит вызовы скорой помощи на четыре категории

Министерство здравоохранения ввело несколько категорий срочности вызовов и алгоритмов реагирования на них.

Понедельник, 27 июля 2020, 20:53

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга.

Садовьяк рассказала, что на этапе реформирования отрасли было отмечено, что две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой.

“Из общего количества вызовов, а это 6,8 млн, 4,7 (млн – ред.) являются несвоевременными. Мы работаем над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи. Сейчас разработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи по определенным категориям вызовов”, – сказала она.

Вызовы экстренной медицинской помощи разделены на несколько категорий:

Категория 1. Это критическое состояние больного, требует немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мероприятий, например, в случае клинической смерти, обструкции дыхательных путей, возникновения политравмы. Для этой категории вызова время до первого контакта с больным должен составлять менее 10 минут.

Категория 2. Экстренный вызов, к которому принадлежит потенциально серьезное состояние, которое может требовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут.

Категория 3. Не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, например, обострение хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, не задействована на вызовы для категорий 1 и 2.

Категория 4. Непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медицинской помощи, и пациент может получить консультацию по телефону, или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

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Теги: Минздрав Украины, медична реформа, скорая помощь

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