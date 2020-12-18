МОЗ расширил перечень стран «красной зоны»: что изменилось

В пятницу, 18 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон. Перечни сформированы на основе показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Отметим, что список стран “красной зоны” расширился. Неделю назад в списке было 38 стран, а сегодня – 47.

Сейчас в “красном” списке: Молдова, Грузия, Венгрия, Чехия, Словакия, Португалия, Румыния, Кипр, США.

Также в “красную” зону входят: Сербия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино, Белиз, Андорра, Швеция, Швейцария, Чехия, Азербайджан, Нидерланды, Болгария, Дания, Турция и другие.

В то же время в “зеленый” список вошли 146 стран, в частности, Польша, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Канада, Франция, Испания, Китай.

Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.