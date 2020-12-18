МОЗ расширил перечень стран «красной зоны»: что изменилось

Об этом говорится на сайте МОЗ.
Отметим, что список стран “красной зоны” расширился. Неделю назад в списке было 38 стран, а сегодня – 47.
Сейчас в “красном” списке: Молдова, Грузия, Венгрия, Чехия, Словакия, Португалия, Румыния, Кипр, США.
Также в “красную” зону входят: Сербия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино, Белиз, Андорра, Швеция, Швейцария, Чехия, Азербайджан, Нидерланды, Болгария, Дания, Турция и другие.
В то же время в “зеленый” список вошли 146 стран, в частности, Польша, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Канада, Франция, Испания, Китай.
Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники.