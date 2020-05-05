Соответствующий приказ министра Максима Степанова опубликован на сайте ведомства.
“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению”, – говорится в приказе.
Отмечается, что речь идет о растворе для инфузий “Биовен”, в 1 мл которого содержится иммунологически активная белковая фракция иммуноглобулина G – 0,1 г.
В частности, исследования проведут в следующих больницах:
– Киевская больница № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Белоцерковская больница № 3 (3-е инфекционное отделение);
– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
– Одесская городская инфекционная больница (инфекционное боксованное отделение);
– Киевская больница № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).
- 22 апреля в Офисе президента заявили, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства от коронавируса COVID-19.