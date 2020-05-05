Министерство охраны здоровья одобрило клинические испытания украинского препарата "Биовен" в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Соответствующий приказ министра Максима Степанова опубликован на сайте ведомства.

“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению”, – говорится в приказе.

Отмечается, что речь идет о растворе для инфузий “Биовен”, в 1 мл которого содержится иммунологически активная белковая фракция иммуноглобулина G – 0,1 г.

В частности, исследования проведут в следующих больницах:

– Киевская больница № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

– Белоцерковская больница № 3 (3-е инфекционное отделение);

– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

– Одесская городская инфекционная больница (инфекционное боксованное отделение);

– Киевская больница № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).