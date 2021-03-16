Народный депутат "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко получил официальный ответ Минздрава на запрос, из которого следует, что ни медицинского учреждения государственной формы собственности во времена президентства Петра Порошенко ликвидировано не было.

Об этом Павленко сообщил во время брифинга в Верховной Раде.

По словам Павленко, министр здравоохранения Максим Степанов, представители “Слуги народа” и другие деятели любят распространять информацию о том, что якобы в 2014-2019 годах были закрыты многие больницы, было сокращено много медицинских должностей уволены сотрудники. Называются разные цифры – 300-400 больниц.

“Понимая, что это фейк, «Европейская Солидарность» обратилась в министерство здравоохранения с депутатским обращением. Мы получили ответ на обращение, в котором министерство здравоохранения фактически опровергает те фейки, которые распространял министр Степанов другие представители властной команды”, – говорит Павленко.

Он процитировал официальный ответ МОЗ за подписью Степанова: “Ни одно учреждение здравоохранения государственной формы собственности в Украине не был ликвидирован. Необоснованные сокращения медицинских работников не производились”.

“Оптимизация количества учреждений здравоохранения не означает ограничения права пациента на бесплатную медицинскую помощь, определенного предписанием второго предложения части третьей статьи 49 Конституции Украины”, – отмечают в Минздраве.

Павленко также отметил, что анализ материалов Центра медицинской статистики при МЗ на 395 страницах показывает, что фейк о закрытии 300 больниц не соответствует действительности.

“Больницы не закрывались. Если происходила смена их подчинения, то хранились и рабочие места, и собственное существование самых заведений. А речь шла о расширении сети центров первичной медико-санитарной помощи, и количество учреждений, оказывающих амбулаторно клиническую помощь, в эти годы росла”, – отмечает народный депутат.

Он призвал и главы МОЗ и других представителей властной команды не распространять фейки, так как информацию о закрытии больниц в 2015-2019 годах опровергнуты самим же министерством здравоохранения.

Кроме того, Павленко отметил, что таким образом власть отвлекает общественное внимание от проблем, которые на самом деле сейчас существуют в области здравоохранения.

“В частности Европейский Парламент, который в своем докладе о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС отметил следующее: «Европейский Парламент настоятельно призывает Украину решать всепроникающими кумовства и коррупции, которое продолжает существовать в секторе здравоохранения, особенно в министерстве охраны здоровья, и эффективно расследовать любые коррупционные действия, в частности попытки закупать медицинское оборудование по непропорционально высоким ценам в разгар пандемии”, – отметил Павленко.

Он заявил, что «Европейская Солидарность» требует, во-первых, поставить в повестку дня и рассмотреть пакет по борьбе с пандемией, который был объявлен Петром Порошенко и предусматривает упорядочение проведения вакцинации, массового тестирования и ответственности за нарушение закупки и распространения вакцин, и за злоупотребления на проведении вакцинации. Это проекты 4645, 4646, 4647.

“Мы требуем создания временной следственной комиссии по расследованию вопросов, возникающих по проведению вакцинации, надлежащей закупки вакцины и отсутствия коррупционных действий в этом. Мы слышим, что есть определенные коммерческие обязательства по нераспространению информации, но для этого как раз временная следственная комиссия является прекрасным инструментом для того, чтобы дать ответ на эти вопросы “, – отметил народный депутат.