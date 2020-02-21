Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.
Ранее сообщалось, что в Брянске в связи с тем, что у одной из пассажирок поезда “Киев-Москва”, гражданки Китая, была высокая температура, оставили на обсервации целый вагон. На обсервацию были помещены 13 украинцев, 6 россиян, гражданин Канады и гражданин Узбекистана.
Как известно, высокая температура является одним из симптомов заболевания новым коронавирусом COVID-19. Однако, по информации Центр общественного здоровья, полученной по каналам ММСП (международный договор, устанавливающий глобальные правила в области общественного здравоохранения) от Российской Федерации, результат теста на коронавирус у гражданки КНР негативный.
“В гражданки КНР с поезда “Киев-Москва” по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтверждена. У пассажиров вагона при желании будет возможность пройти диагностику. Напоминаем: ни одного случая COVID-19 в Украине не зарегистрировано”, — говорится в сообщении.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.