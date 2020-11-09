Теперь в Украине можно будет прекратить самоизоляцию в связи с COVID-19, если через 10 дней от начала болезни в течение трех дней нет клинических проявлений коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, необходимо не иметь клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

“То есть, например, если у вас 1 ноября появились симптомы коронавирусной болезни, вы не делали ПЦР-тестирование, находитесь дома на самоизоляции. Затем через 10 дней, если симптомов нет, и еще считая от этого три дня, вы можете прекращать самоизоляцию и больничный”, – сказал Степанов.

Также карантин можно прекратить при отсутствии клинических проявлений болезни в течение трех дней, считая с 10 дня взятия образцов на тестирование при получении положительного ПЦР-теста.

“Например, 1 ноября у вас появились симптомы, у вас взяли соответствующий мазок, сделали тест, он оказался положительным. Так же отсчитывается 3 дня [после 10 дня от ПЦР-теста] и при отсутствии симптомов нет необходимости делать лабораторное обследование”, – сказал министр.

Еще один критерий: отсутствие клинических проявлений болезни ОРВИ при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

“При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию. Все три критерия являются равноценными. Повторное тестирование методом ПЦР для определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее, чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата методом ПЦР. Но не обязательно повторное тестирование”, – пояснил Степанов.