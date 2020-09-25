Об этом сообщается на сайте МОЗ.
Таким образом в списке приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация касается количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
По данным МОЗ, в “красную зону” попали Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия, Венгрия и другие страны.
При возвращении из “красных” стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
В “зеленой зоне” оказалась Украина, а также Хорватия, Румыния, Беларусь, Польша, Греция, Египет, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.
Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 есть такая страна, в которой наблюдается одна из следующих признаков:
- количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.
При въезде с “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.