Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Таким образом в списке приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация касается количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

По данным МОЗ, в “красную зону” попали Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия, Венгрия и другие страны.

При возвращении из “красных” стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

В “зеленой зоне” оказалась Украина, а также Хорватия, Румыния, Беларусь, Польша, Греция, Египет, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 есть такая страна, в которой наблюдается одна из следующих признаков:

количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде с “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.