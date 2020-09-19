Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ по состоянию на 19 сентября.

Список стран “красной” зоны сократился до 48 позиций (по состоянию на 4 сентября в него входили 50 стран).

Из “красного” списка, в частности, исключили Хорватию и Румынию.

В данный момент в списке стран “красной” зоны находятся: США, Черногория, Израиль, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция, Мальдивы, Молдова, Чехия, Монако, ОАЭ и другие.

В список стран “зеленой” зоны входят: Италия, Греция, Турция, Египет, Польша, Германия, Румыния, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Бельгия, Северная Македония, Армения, Албания, Марокко, Португалия, Швейцария, Великобритания, Дания, Мексика, Ирландия, Словения, Словакия, Тунис, Беларусь и другие.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавирусу COVID-19 является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.