Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ по состоянию на 19 сентября.
Список стран “красной” зоны сократился до 48 позиций (по состоянию на 4 сентября в него входили 50 стран).
Из “красного” списка, в частности, исключили Хорватию и Румынию.
В данный момент в списке стран “красной” зоны находятся: США, Черногория, Израиль, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция, Мальдивы, Молдова, Чехия, Монако, ОАЭ и другие.
В список стран “зеленой” зоны входят: Италия, Греция, Турция, Египет, Польша, Германия, Румыния, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Бельгия, Северная Македония, Армения, Албания, Марокко, Португалия, Швейцария, Великобритания, Дания, Мексика, Ирландия, Словения, Словакия, Тунис, Беларусь и другие.
Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавирусу COVID-19 является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:
• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.
При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- В пятницу, 18 сентября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были пересмотрены карантинные зоны в Украине. Столица Украины – город Киев остается в “оранжевой” зоне. А Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из “красной зоны”.