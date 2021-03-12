Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ заместителя министра охраны здоровья Светланы Шаталовой.

Речь идет о возможности обнародовать информацию о дате производства и сроке годности указанной вакцины от COVID-19.

“Согласно требованиям производителей, подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, инициированные этими компаниями, поэтому результаты переговоров не могут разглашаться”, – отметили в МОЗ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о мировых топ-компаниях с безупречной репутацией, производящих вакцины от коронавируса.

Кроме того, МОЗ заверил в письме, что на момент ответа на запрос StateWatch Crown Agents еще не ответила на обращение министерства.

Ранее появилась информация, что МОЗ издал приказ, согласно которому медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19, а также о ее стоимости.

Впоследствии Светлана Шаталова подтвердила это на брифинге. По ее словам, МОЗ не может разглашать данные о стоимости вакцины от коронавируса COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя. А разглашение может привести к штрафам и даже расторжению контракта.

Шаталова уточнила, что такое требование “обусловлено положениями соглашения, заключенного между МОЗ и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины”.