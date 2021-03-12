Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ заместителя министра охраны здоровья Светланы Шаталовой.
Речь идет о возможности обнародовать информацию о дате производства и сроке годности указанной вакцины от COVID-19.
“Согласно требованиям производителей, подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, инициированные этими компаниями, поэтому результаты переговоров не могут разглашаться”, – отметили в МОЗ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о мировых топ-компаниях с безупречной репутацией, производящих вакцины от коронавируса.
Кроме того, МОЗ заверил в письме, что на момент ответа на запрос StateWatch Crown Agents еще не ответила на обращение министерства.
Ранее появилась информация, что МОЗ издал приказ, согласно которому медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19, а также о ее стоимости.
Впоследствии Светлана Шаталова подтвердила это на брифинге. По ее словам, МОЗ не может разглашать данные о стоимости вакцины от коронавируса COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя. А разглашение может привести к штрафам и даже расторжению контракта.
Шаталова уточнила, что такое требование “обусловлено положениями соглашения, заключенного между МОЗ и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.