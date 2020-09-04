Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ по состоянию на 4 сентября.
Список стран “красной” зоны сократили до 50 позиций (по состоянию на 30 августа в “красный” список входили 57 стран).
Из списка исключили Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Албанию.
В “красном” списке находятся, в частности, США, Хорватия, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, Босния и Герцеговина, Монако и другие страны.
В “зеленом” списке находятся 144 страны, среди которых Болгария, Турция, Египет, Северная Македония, Армения, Албания, ОАЭ, Швейцария, Чехия, Австрия, Бельгия и другие страны.
Как известно, лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.
При въезде с “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Накануне в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.