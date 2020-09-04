Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ по состоянию на 4 сентября.

Список стран “красной” зоны сократили до 50 позиций (по состоянию на 30 августа в “красный” список входили 57 стран).

Из списка исключили Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Албанию.

В “красном” списке находятся, в частности, США, Хорватия, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, Босния и Герцеговина, Монако и другие страны.

В “зеленом” списке находятся 144 страны, среди которых Болгария, Турция, Египет, Северная Македония, Армения, Албания, ОАЭ, Швейцария, Чехия, Австрия, Бельгия и другие страны.

Как известно, лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде с “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.