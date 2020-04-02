Об этом сообщается на Facebook-странице МОЗ.

Степанов выступил с обращением, в котором отчитался за первые три дня работы на своем посту.

“Добрый день. За первые три дня работы я получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов. Здоровье – самое важное для каждого. А сейчас это не просто забота о себе и близких, но и переживания на фоне пандемии. Я уверен, чтобы эффективно поддерживать украинцев, Министерство здравоохранения должно быть открытым и понятным”, – заявил он.

По его словам, МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

“Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”, – объяснил министр.

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