Министерство охраны здоровья издало указ "О Распределении Vaccines, закупленной за средства Государственного бюджета Украины на 2021", согласно которому, в частности, медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19.

На это обратил внимание глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. Указ размещен на сайте МОЗ.

Так, согласно документу, запрещается разглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа.

Каневский о этом напомнил, что в Украине действует Закон “О доступе к публичной информации”, который регламентирует свободный доступ к информации о получателях бюджетных средств.

“По состоянию на сегодня за вакцину из бюджета оплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайскую вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за индийскую Covishield (соглашение отсутствует в открытом доступе) – поставлена ​”, – пишет глава StateWatch.