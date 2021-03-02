На это обратил внимание глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. Указ размещен на сайте МОЗ.
Так, согласно документу, запрещается разглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа.
Каневский о этом напомнил, что в Украине действует Закон “О доступе к публичной информации”, который регламентирует свободный доступ к информации о получателях бюджетных средств.
“По состоянию на сегодня за вакцину из бюджета оплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайскую вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за индийскую Covishield (соглашение отсутствует в открытом доступе) – поставлена ”, – пишет глава StateWatch.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта на портале государственных услуг онлайн “Дія” появилась запись на вакцинацию против COVID-19.