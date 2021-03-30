Министерство здравоохранения Украины потратило около 1,6 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19. Это составляет 40% от общей суммы программы в 4 млрд грн.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

По данной программе на 2021 предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 миллиона гривен.

По специальному фонду госбюджета было выделено 1,38 миллиарда гривен, из которых уже потрачено 1,35 миллиарда гривен.

В общем Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз вакцины для 3,9 миллиона украинский.

Из бюджета прошлого года в декабре было потрачено 964,3 миллиона гривен за 1,9 миллиона доз китайской вакцины CoronaVac. С учетом этой суммы Украина уже выплатила более 2,5 миллиарда гривен.

Цена за одну дозу вакцины составляет 504 гривны. Такая же стоимость за дозу китайской вакцины CoronaVac.

“Стоимость дозы вакцины Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии AstraZeneca, неизвестна. Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины”, – говорится в сообщении StateWatch.

Сейчас в Украину поступило 500 000 доз вакцины Covishield, а также 215 000 доз китайской вакцины CoronaVac.