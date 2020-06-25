Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Вчера под моим председательством прошло заседание рабочей группы с нашими передовыми специалистами, самыми лучшими врачами относительно обновления стандартов медицинской помощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос внесения дополнительных лекарственных средств. То есть расширения этого протокола, которое базируется на нашем опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран. Например, было принято решение о включении в наш клинический протокол такого препарата как дексаметазон. Национальны протокол это такая детальная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на одно – на то, чтобы лечение было более эффективным”, – рассказал Степанов.

Он также добавил, что в настоящее время врачи, оказывающие помощь больным COVID-19, нуждаются в поддержке, и лучшей поддержкой будет соблюдение тех правил и рекомендаций, которые предоставляет Минздрав, – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков.

Дексаметазон используется с ранних 60-х годов для лечения различных заболеваний, среди которых астма или артрит.