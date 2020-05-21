Министерство охраны здоровья Украины перечислило часть средств за китайские костюмы биозащиты для медиков, общая стоимость которых на 40% превышает цену на украинские аналоги.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава неправительственной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на Единый веб-портал использования публичных средств.

По его словам, министерство перечислило 17,4 млн гривен частной фирме “Меддив”.

“18 мая через месяц после заключенного соглашения МОЗ перечислило 17,4 млн гривен частной фирме “Меддив”. В общем ведомство должно выплатить 34,8 млн грн за 71 тысячу костюмов. Стоимость одного костюма составляет 488 грн”, – отметил Каневский.

Он напомнил, что ранее МОЗ Украины отменило тендер госпредприятия “Медицинские закупки”, которое нашло украинского производителя, готового поставить костюмы для медиков к началу мая по более низкой стоимости (90 тысяч костюмов на 22,05 млн грн, то есть по 245 грн за одно изделие).

Таким образом, китайский костюм биозащиты оказался вдвое дороже украинского аналога. Поскольку же МОЗ закупило меньшее количество изделий, чем предлагал украинский производитель, то переплата составила примерно 40 %.

“Таким образом реальная поддержка украинского производителя заключается в том, чтобы найти без конкурса малоизвестного посредника и сбросить на него деньги, которые будут выведены за пределы страны”, – подытожил Каневский.

Стоит отметить, что вокруг закупки костюмов для медиков ранее разгорелся скандал. Так, сообщалось, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.

В министерстве же утверждали, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства) гарантируют безопасность медиков, в отличие от украинских аналогов.