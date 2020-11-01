Министерство здравоохранения Украины запретило присутствие болельщиков на стадионе в Киеве, где 3 ноября должен состояться матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и немецкой "Боруссией".

Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера”.

“Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков”, – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК “Олимпийский” в 19:55.

“Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней (в зависимости от банка)”, – уточнили представители “Шахтера”.