Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера”.
“Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков”, – говорится в сообщении.
В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК “Олимпийский” в 19:55.
“Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней (в зависимости от банка)”, – уточнили представители “Шахтера”.
- 20 октября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Динамо” (Киев) уступило туринскому “Ювентусу”.
- Донецкий “Шахтер” победил “Реал Мадрид”, самую титулованную команду Лиги чемпионов УЕФА, в первом групповом туре чемпионата.