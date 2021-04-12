Об этом на брифинге в понедельник сказала заместитель главы МОЗ Ирина Микичак.
“В Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. Если говорить об “экстренке”, то это 17-19 тыс. выездов в сутки. На некоторых территориях фиксируют снижение нагрузки на “экстренку”, в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях”, – сказала она.
По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях – более 70%.
“Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, – а это 7 856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, – мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализациии”, – отметила заместитель министра.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Впоследствии Максим Степанов признал, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.