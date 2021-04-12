Об этом на брифинге в понедельник сказала заместитель главы МОЗ Ирина Микичак.

“В Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. Если говорить об “экстренке”, то это 17-19 тыс. выездов в сутки. На некоторых территориях фиксируют снижение нагрузки на “экстренку”, в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях”, – сказала она.

По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях – более 70%.

“Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, – а это 7 856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, – мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализациии”, – отметила заместитель министра.