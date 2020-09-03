Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подадим соответствующий проект постановления “, – говорит он.
Степанов добавил, что “Ремдесивир” включен в национальный протокол лечения коронавируса, и при лечении тяжелых состояний течения болезни он показывает хорошие результаты.
Сумма, выделенная правительством на препарат, не уточняется.
- Ранее сообщалось, что в Польше запустили производство препарата для лечения COVID-19 на основе плазмы выздоровевших.