Кабинет министров выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир" для лечения больных с тяжелой стадией COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подадим соответствующий проект постановления “, – говорит он.

Степанов добавил, что “Ремдесивир” включен в национальный протокол лечения коронавируса, и при лечении тяжелых состояний течения болезни он показывает хорошие результаты.

Сумма, выделенная правительством на препарат, не уточняется.