Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Кабинету Министров продлить действие адаптивного карантина в нашей стране до конца 2020 года.

Об этом рассказал в эфире “Громадского радио” замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы будем завтра (13 октября, – ред.) инициировать заслушать на заседании Кабинета Министров Украины продление карантина до 31 декабря 2020 года”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация “в Украине беспокойная”: наблюдается постепенный рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализаций в больницы.

В связи с этим, по словам Ляшко, будут пересмотрены противоэпидемические ограничения. В частности, сдвигаются каникулы в школах на 15 октября, а высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционную работу до 15 ноября (с выездом из общежитий большинства студентов).

“Что мы можем считать уже почти решением: только что (12 октября, – ред.) была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением, которым установлен карантин, предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будем смотреть, что дальше делать со школьным образованием. Также предложено будет высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки, детей, которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, студентов, которые совмещают учебу с работой. Всем остальным будет рекомендовано уехать”, – рассказал Ляшко.

Кроме того, планируется ограничить деятельность заведений общественного питания (кафе, ресторанов) до 22:00.

Все эти предложения будут вынесены на заседание Правительства, где по ним будут приняты соответствующие решения.

(На видео – с 58:00)

Ляшко напомнил, что запрет функционирования общественного транспорта может применяться для “красной” зоны карантина. Но это решение должна принимать Нацкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям вместе с органами местного самоуправления, “чтобы оценить, что составляет эпидопасность, и чтобы, по возможности, работала экономика нашей страны”.

“Размещение пассажиров в общественном транспорте через одно сиденье сейчас отменено, сегодня мы говорим о том, что разрешается перевозка в пределах сидячих мест. И когда мы говорим о красном уровне опасности, постановлением Кабмина предусмотрено, что запрет функционирования общественного транспорта может применяться и в “красной” зоне. Но сегодня в постановлении об адаптивном карантине предусмотрено, что ограничения, применяемые для красного уровня эпидемической опасности, выбираются из перечня, указанного постановлением Кабмина общим решением Нацкомиссии и органами местного самоуправления”, – заявил Ляшко.