Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Пенсионный фонд Украины создал сервис, куда врач может при помощи цифровой подписи вносить информацию о пациенте; для всех служб информация будет загружаться автоматически.

“Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета”, – говорит Кучер.

Пока что министерство работает над технической частью электронного больничного, позже будут утверждены все необходимые документы.

Также МОЗ разрабатывает е-больничные для системы eHealth. С их помощью врач сможет выписывать больничный максимально быстро.

Запустить сервис планируют к 2021 году.