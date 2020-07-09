Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.
Пенсионный фонд Украины создал сервис, куда врач может при помощи цифровой подписи вносить информацию о пациенте; для всех служб информация будет загружаться автоматически.
“Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета”, – говорит Кучер.
Пока что министерство работает над технической частью электронного больничного, позже будут утверждены все необходимые документы.
Также МОЗ разрабатывает е-больничные для системы eHealth. С их помощью врач сможет выписывать больничный максимально быстро.
Запустить сервис планируют к 2021 году.
- Ранее сообщалось, что Правительство работает над переводом больничных листов в электронную форму, в результате чего украинцы смогут закрывать их удаленно.
- В ноябре прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 1,4 млрд гривен Фонду социального страхования из-за дефицита средств на выплату больничных.