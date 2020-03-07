Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы о коронавирусе в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Чат бот доступен по ссылке.

Также работает Telegram канал “Коронавирус_инфо” оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

“Это единственный Telegram канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов”, – добавили в Минздраве.