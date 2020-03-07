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Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы о коронавирусе в Украине.

Суббота, 7 марта 2020, 15:25

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Чат бот доступен по ссылке.

Также работает Telegram канал “Коронавирус_инфо” оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

“Это единственный Telegram канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов”, – добавили в Минздраве.

Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.

  • Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
  • В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
Теги: коронавирус, telegram, МОЗ

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