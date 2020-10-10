Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“У нас только 37 тысяч коек отведено под кислород. Мы втрое увеличили это количество по сравнению с началом апреля. Мы понимаем, что увеличим еще примерно в 50-51 тысяч коек. Почему к такому количеству? Потому что мы не можем все забрать под COVID-19. Мы можем забрать только 30% от общего количества коек, потому, что остальные — у нас есть инфаркты, является инсульты, являются роды, являются хирургические вмешательства”, — сказал он.
Также министр проинформировал о планах МОЗ забрать для лечения коронавирусной болезни больницы ПАТ “Укрзализныця” и Академии медицинских наук Украины.
“Во всяком случае, в Киеве мы это будем делать”, — отметил он.
На видео с 2 ч. 42 мин.
- На днях Степанов заявлял, что МОЗ будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости от эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. По состоянию на сегодня этот показатель — около 56%.
- 8 октября Степанов сообщил, что министерство здравоохранения Украины начало подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Эти меры связаны со стремительным ростом заболеваемости в стране.
- 9 октября в Украине зафиксирован новый рекорд — 5804 случая заражения коронавирусом COVID-19.