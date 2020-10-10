Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о намерениях увеличить количество коек и больницах, которые оборудованы для лечения больных коронавирусом до 50 тысяч.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“У нас только 37 тысяч коек отведено под кислород. Мы втрое увеличили это количество по сравнению с началом апреля. Мы понимаем, что увеличим еще примерно в 50-51 тысяч коек. Почему к такому количеству? Потому что мы не можем все забрать под COVID-19. Мы можем забрать только 30% от общего количества коек, потому, что остальные — у нас есть инфаркты, является инсульты, являются роды, являются хирургические вмешательства”, — сказал он.

Также министр проинформировал о планах МОЗ забрать для лечения коронавирусной болезни больницы ПАТ “Укрзализныця” и Академии медицинских наук Украины.

“Во всяком случае, в Киеве мы это будем делать”, — отметил он.

На видео с 2 ч. 42 мин.