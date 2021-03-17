Министерство здравоохранения Украины решило увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

“По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней”, – сказал он.

Во время старта вакцинации в Украине 24 февраля Виктор Ляшко заявил, что вакцину CoviShield, которая производится в Индии по лицензии AstraZeneca, будут вводить с интервалом в 28 дней.

Тогда на брифинге журналисты указали главному санврачу на исследование, которое говорит, что наиболее эффективный интервал введения доз – 90 дней.

“Но есть зарегистрированная инструкция, которая обнародована на сайте Государственного экспертного центра МЗ Украины, где говорится о том, что интервал может быть 4-12 недель. Поэтому весь наш график построен так, как построена инструкция – каждые 28 дней. Пока мы не будем увеличивать интервал – как запланировали, так и будем двигаться”, – сказал Ляшко.

Теперь Ляшко отметил, что обсуждение целесообразности увеличения интервала между прививками начались после того, как соответствующее решение приняло правительство Великобритании.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. После двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, эффективность вакцины возрастала до 81,3%.

“Учитывая результаты международных исследований, оперативным штабом МОЗ было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford/AstraZeneca, производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель”, – отметил Ляшко.

Согласно исследованию, опубликованном в издании Lancet, у пациентов с коротким интервалом (менее 6 недель) – эффективность вакцины составила 55,1%.

Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222, AstraZeneca/Oxford) была одобрена для экстренного применения регулирующим органом Великобритании с режимом введения двух доз с интервалом 4–12 недель.

Согласно плану вакцинации в Великобритании, вторая доза должна вводиться через 12 недель, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Lancet.

По словам Виктора Ляшко, 17 марта будет проведено селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения новой рекомендации.

На первом этапе в Украине будут прививать следующие группы населения: медиков COVID-больниц; бригады скорой помощи; сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19; жителей и персонал домов престарелых; военных на фронте.