Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья “Коронавирус_Инфо”.
Ранее сегодня в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях.
Как сообщили в МОЗ, пациент из Черновицкой области — 64-летний мужчина. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.
Также стало известно, что в течение последних 14 дней он не контактировал ни с кем, коме своей супруги. Женщина накануне вернулась из Италии — наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. Медики проводят лабораторные исследования, чтобы выяснить, заразилась ли она COVID-19.
“Его жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицирован пациент тесно контактировал. Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что мужчина был госпитализирован еще 10 марта. Где находится его супруга — на самоизоляции дома или в медучреждении — не уточняется.
- Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.