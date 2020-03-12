Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья “Коронавирус_Инфо”.

Ранее сегодня в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях.

Как сообщили в МОЗ, пациент из Черновицкой области — 64-летний мужчина. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Также стало известно, что в течение последних 14 дней он не контактировал ни с кем, коме своей супруги. Женщина накануне вернулась из Италии — наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. Медики проводят лабораторные исследования, чтобы выяснить, заразилась ли она COVID-19.

“Его жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицирован пациент тесно контактировал. Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что мужчина был госпитализирован еще 10 марта. Где находится его супруга — на самоизоляции дома или в медучреждении — не уточняется.