Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-конференции МОЗ 29 октября.

Ляшко отметил, что стандарты обновили из-за увеличения случаев коронавируса и количества пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Критерии госпитализации больного с COVID-19:

частота дыхания – менее 10 или более 30;

сатурация (насыщенность крови кислородом) – менее 92%;

нарушение сознания;

наличие ряда сопутствующих заболеваний: декомпенсированный сахарный диабет, тяжелое течение артериальной гипертензии, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, почечная недостаточность.

Критерии выздоровления пациента:

отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение 3 дней считая с 10-го дня с даты появления симптомов без проведения дополнительного ИФА или ПЦР-тестирование;

отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение 3 дней считая с 10-го дня с даты взятия материала для ПЦР-тестирования, если оно дало положительный результат;

отсутствие клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

При этом Ляшко подчеркнул, что основанием для завершения амбулаторного лечения может стать наличие хотя бы одного из этих критериев, ведь они являются равноценными.