Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Мозг соединяет какие-то факты, события, действия в последовательную цепочку. Ему надо это обрабатывать. Ему это приходится соединять в любом случае, потому что иначе он не будет воспринимать информацию. Отсюда на самом деле большое количество багов, которое рождается у нас в голове. Скажем, я попал в аварию, потому что мне черная кошка дорогу перебежала. Это же явно несвязанные события, но нам удобнее их объединить, потому что тогда у нас появляется какая-то последовательность событий. А когда у нас есть какая-то последовательность событий, у нас появляется возможность этим управлять. Поэтому, когда в следующий раз мы видим черную кошку, мы переходим на другую сторону и нам кажется, что мы не попадем в аварию”, – объяснила нейромаркетолог.

Ильченко уточнила, что одна из основных функций мозга – готовить организм к реакции на то, что с ним может произойти. В связи с этим и происходит моделирование тех или иных ситуаций. Это дает человеку возможность “подстраиваться, контролировать события”, “каким-то образом прогнозировать, что будет дальше”.

В качестве примера Ильченко привела утренний ритуал-“сценарий” сборов на работу.

“Мы воспринимаем все, что с нами происходит, как историю. Когда вы собираетесь утром на работу, ваш утренний ритуал тоже выглядит как история. Вы знаете, что вы сначала просыпаетесь, что вы там дальше делаете? Сейчас многие телефон проверяют. Потягиваются, встают, умываются, музыку включают. Ставят кофеварку. То есть у вас есть история – последовательность каких-то фактов и событий, у вас вот так вот выглядит утро. И для вас соблюдение вашей личной истории собирания на работу создает ощущение стабильности, уравновешенности, иллюзии контролирования всего. Если вы проспали и не можете выполнить ритуал, у вас будет нервозность. Вы не умрете с голоду, если не выпьете чашку утреннего кофе или если вы не включите любимую музыку утром. Но у вас будет ощущение, что вот разбили вас, что-то пошло не так. Люди очень плохо реагируют на разрыв скрипта”, – подчеркнула нейромаркетолог.

Ильченко отметила, что мозг человека все время создает сценарии, так как для него это “жизненно важно”.

“Люди привыкли к какому-то ходу событий, они прогнозируют в определенном ключе. В любом случае мы все время пишем истории. Не все из нас становятся писателями, сценаристами или журналистами, но мозг пишет истории. Для него это действительно жизненно важно”, – рассказала Ильченко.