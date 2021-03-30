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«Может увеличить пропасть между богатыми и бедными»: что не так с налоговой амнистией от Зеленского

Нардеп от "Европейской солидарности Нина Южанина заявила, что президентский законопроект №5153 о добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет, или так называемая налоговая амнистия создает дополнительные барьеры для обеспечения равенства перед законом всех налогоплательщиков.

Вторник, 30 марта 2021, 19:09

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Южанина заявила, что этот законопроект может увеличить пропасть между бедными и богатыми.

Нардеп отметила, что не подлежат амнистии:

  • лица, которые с 2005 года подавали декларации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения коррупции (в том числе бумажные, которые сейчас хранятся только в архивах личных дел работников органов государственной власти и местного самоуправления);
  • денежные средства наличными, которые сохраняют граждане как собственные сбережения для обучения, лечения или строительства жилья.

В то же время налоговая амнистия от Зеленского имеет целевую аудиторию. В нее входят, в частности, менеджмент и собственники украинских предприятий (учредители, руководители, топ-менеджмент), которые по действующей налоговой системе и большой нагрузке на фонд оплаты труда в течение длительного времени не показывали реальный уровень заработной платы.

Также законопроект создан для трудовых мигрантов, работающих за рубежом и перечисляющих средства в Украину. Именно эти средства дают возможность немалому количестве населения покупать активы.

“Касаемо норм безусловной налоговой амнистии, они вообще не понятно по каким критериям определялись. После этой кампании декларирования все, кто имеет в собственности одну квартиру более 120 кв. м или один дом более 250 кв. м, или две квартиры любой площади, или более одного транспортного средства, другие активы более 400 тысяч гривен и т.д., попадут в зону риска”, – подчеркнула Южанина.

Она также добавила, что к таким людям придут налоговые органы, имеющие налоговую информацию только с 1998 года.

“И попробуйте тогда доказать, что на приобретение этих активов вы всю жизнь откладывали из официальной зарплаты, которая уже облагается налогом и не должны платить дополнительно еще 5% только потому, что так захотелось законодателям”, – отметила нардеп.

По ее словам, подавляющее большинство экспертов отмечали эти риски, а также замечали, что оффшорные доходы уже амнистированы.

“Законами №786 и №1117, принятыми монобольшинством, предусмотрены: не включаются в налогооблагаемый доход физического лица за 2020, 2021 доходы в денежной или иной имущественной форме, полученные в результате ликвидации, прекращении иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица налогоплательщиком. Все доходы, которые будут получены из оффшоров, будут легализованы под 0%”, – заявила Южанина.

Это значит, что “уже одна налоговая амнистия от Зеленского, по которой бюджет недополучит огромную сумму средств, произошла”. По ее словам принимать эту налоговую амнистию опасно.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении пакет президентских законопроектов, предусматривающий введение налоговой амнистии капиталов продолжительностью 1 год. Детальнее об этом – в материале.

Теги: податкова амністія, Ніна Южаніна

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