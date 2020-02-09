Об этом пишет портал Big Think.

Мастурбация вызывает прилив дофамина, химического вещества, связанного с нашей способностью чувствовать удовольствие. Наряду с притоком дофамина, который выделяется во время оргазма, также происходит выброс гормона окситоцина, который обычно называют “гормоном любви”.

Эта смесь химических веществ не только повышает настроение. Окситоцин снижает уровень кортизола, который является гормоном стресса, который обычно присутствует (в больших объемах) во время тревоги, страха, паники или стресса.

Оргазм – это самый большой выброс дофамина, который люди могут испытать.

В исследовании, проведенном кафедрой медицинской психологии в Университетской клинике Эссена (в Германии), приняло участие 11 добровольцев. Так, исследователи хотели посмотреть, как оргазм при мастурбации влияет на количество лейкоцитов и иммунную систему.

Во время этого эксперимента фиксировалось количество лейкоцитов каждого участника за 5 минут до и через 45 минут после достижения самоиндуцированного оргазма.

Результаты подтвердили, что сексуальное возбуждение и оргазм увеличили количество лейкоцитов.

Мастурбация может облегчить и предотвратить боль

По словам невролога и специалиста по головной боли Стефана Эверса, примерно каждый третий пациент испытывает облегчение от приступов мигрени, испытывая сексуальную активность или оргазм. Эверс и его команда провели эксперимент с 800 пациентами с мигренью и 200 пациентами, которые страдали кластерными головными болями, чтобы увидеть, как их опыт сексуальной активности повлиял на уровень боли.

Исследование показало, что 60 % страдающих мигренью испытывают облегчение боли после секса, который привел к оргазму. Около 50% респондентов, страдающих кластерной головной болью, сказали, что их головные боли фактически усилились после сексуального возбуждения и оргазма.

Эверс предположил в своих выводах, что люди, которые не испытывали облегчения боли от мигрени от головных болей во время своей сексуальной активности, не выделяли такое большое количество эндорфинов, как те, кто испытывал облегчение боли.

По словам ревматолога доктора Харриса Макилвейна, люди, страдающие хронической болью, имеют иммунную систему, которая просто не функционирует в полную силу, поэтому облегчение боли (например, через оргазм) может помочь укрепить иммунитет.

Оргазмы облегчают засыпание

Серотонин, окситоцин и норэпинефрин – это гормоны, которые выделяются во время сексуального возбуждения и оргазма, и все они известны как противодействующие стрессовым гормонам и способствующие расслаблению, что значительно облегчает засыпание.

Есть несколько исследований, показывающих, что серотонин и норадреналин помогают нашему организму проходить через фазы быстрого и глубокого сна. Во время этих циклов сна иммунная система высвобождает белки, называемые цитокинами, которые нацелены на борьбу с инфекциями и воспалением. Это критическая часть нашего иммунного ответа. Цитокины вырабатываются и высвобождаются в нашем организме во время сна, что доказывает важность хорошего графика сна для здоровой иммунной системы.

Мастурбация способствует поддержке иммунной системы

А здоровая иммунная система предотвращает простуду и грипп.

Иммунная система представляет собой сбалансированную сеть клеток и органов, которые работают вместе, чтобы защитить нас от инфекций и болезней .

В то время, как вредные привычки (непоследовательный график сна, нездоровое питание, курение, алкоголь) могут снизить иммунитет, а вот правильный режим и активная половая жизнь могут помочь укрепить иммунную систему.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.