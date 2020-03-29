Исследователи из четырех стран намерены проверить, может ли вакцина против туберкулеза (БЦЖ) активизировать иммунную систему человека, позволяя ей лучше бороться с новым коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте научного журнала Science.

Исследования будут проводиться с участием врачей и медсестер, которые подвержены более высокому риску заражения респираторным заболеванием, чем население в целом, и у пожилых людей, которые также подвергаются более высокому риску серьезных заболеваний.

Команда в Нидерландах начнет первое из испытаний на этой неделе. Они привлекут 1000 медицинских работников из восьми голландских больниц, которые получат либо вакцину БЦЖ, либо плацебо – вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях.

БЦЖ содержит живой ослабленный штамм микобактерии Mycobacterium bovis, “родственника” M. tuberculosis, микроба, вызывающего туберкулез.

Вакцину БЦЖ колят детям на первом году жизни в большинстве стран мира, она безопасная и дешевая, но далека от совершенства, так как предотвращает в среднем около 60 % случаев туберкулеза у детей со значительной разницей между странами.

Вакцины обычно вызывают иммунные реакции, специфичные для целевого патогена. Вырабатываются антитела, которые связывают и нейтрализуют один тип вируса.

Но БЦЖ может также повысить способность иммунной системы бороться с болезнетворными микроорганизмами, кроме бактерий туберкулеза, согласно клиническим и обсервационным исследованиям, опубликованным ранее датскими исследователями Питером Ааби и Кристиной Стэбелл Бенн, которые живут и работают в Гвинее-Бисау.

Они пришли к выводу, что вакцина предотвращает около 30 % случаев заражения любым известным патогеном, включая вирусы, в первый год после ее введения. Однако исследования, опубликованные в этой области, были подвергнуты критике за их методологию. В обзоре 2014 года, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения, сделан вывод, что БЦЖ, по-видимому, снижает общую смертность у детей, но оценивает достоверность результатов как “очень низкую”. Обзор 2016 года был немного более позитивным о потенциальных преимуществах БЦЖ, но все равно необходимы рандомизированные исследования.

Михай Нети (Mihai Netea), специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Радбуда, обнаружил, что вакцина может не соответствовать знаниям учебника о том, как работает иммунитет.

Когда патоген попадает в организм, лейкоциты “врожденной” ветви иммунной системы атакуют его первыми; они могут обрабатывать до 99 % инфекций. Если эти клетки выходят из строя, они вызывают “адаптивную” иммунную систему, и Т-клетки и В-клетки, продуцирующие антитела, начинают делиться, чтобы присоединиться к борьбе.

Ключом к этому является то, что определенные Т-клетки или антитела специфичны для патогена; их присутствие усиливается больше всего. Как только патоген уничтожен, небольшая часть этих патоген-специфических клеток трансформируется в клетки памяти, которые ускоряют производство Т-клеток и В-клеток в следующий раз, когда те же патогены атакуют организм. Вакцины основаны на этом механизме иммунитета.

Считалось, что врожденная иммунная система, состоящая из лейкоцитов, таких как макрофаги, естественные клетки-киллеры и нейтрофилы, не имеет такой памяти.

Но Нети обнаружил, что БЦЖ, которая может оставаться живой в коже человека до нескольких месяцев, запускает не только микобактериальные специфические В- и Т-клетки памяти, но также стимулирует врожденные клетки крови в течение длительного периода. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, опубликованном в 2018 году, команда показала, что вакцинация БЦЖ защищает от экспериментальной инфекции ослабленной формы вируса желтой лихорадки.

Вместе с Эвангелосом Джамареллосом из Афинского университета и Нети провели исследование в Греции, чтобы выяснить, может ли БЦЖ повысить устойчивость к инфекциям у пожилых людей в целом. Они планирует начать аналогичное исследование в ближайшее время в Нидерландах.

Исследование было разработано до появления нового коронавируса, но пандемия может более отчетливо показать работу БЦЖ, говорит Нети.

Исследовательская группа в Мельбурнском университете проводит исследование БЦЖ среди работников здравоохранения, используя тот же протокол. Другая исследовательская группа в Университете Эксетера проведет аналогичное исследование среди пожилых людей. А команда Института биологии инфекций им. Макса Планка на прошлой неделе объявила, что проведет аналогичное испытание для пожилых людей и работников здравоохранения с VPM1002, генетически модифицированной версией БЦЖ, которая еще не была одобрена для вакцинации против туберкулеза.