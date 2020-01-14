Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе не планирует рассматривать во втором чтении законопроект о запуске рынка земли.

Об этом рассказал в комментарии журналистам первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, которого цитирует агентство “Интерфакс-Украина”.

Речь идет о законопроекте №2178-10 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.

“Если вы его не видели в повестке дня, то как вы его можете увидеть в сессионном зале (на этой неделе, – ред.)?.. Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по Парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) вопрос земли отсутствует.

Как заявил в комментарии журналистам глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, если нардепы будут настаивать на отдельном рассмотрении каждой из тысяч поправок к земельному законопроекту, процесс его принятия может затянуться на месяцы.

“Может быть даже три месяца… Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать Парламент”, – подчеркнул Арахамия, которого цитирует агентство “Укринформ”.

Стоит отметить, что парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.