Украинская англоязычная газета Kyiv Post заявила, что первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой могут объявить о подозрении в государственной измене. Рожкова в свою очередь заявила, что расследование вредит имиджу страны, а Офис президента выступил против распрей в Нацбанке.

#Буквы рассказывают, что извество об этой ситуации детальнее.

О какой госизмене идет речь?

18 марта Kyiv Post со ссылкой на документ из Офиса генпрокурора заявила, что против Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ, участвовавших в национализации “ПриватБанка” в 2016 году открыто уголовное производство. Им пока не предъявили обвинений, но могут. Речь идет о государственной измене и растрате.

“Причина? НБУ поделился информацией с такими компаниями, как судебно-медицинская компания Kroll Inc., консалтинговая фирма AlixPartners и юридические фирмы Hogan Lovells и Asters. […] Работа Kroll была нетъемлемой частью выявления убытков (речь идет о присвоении 5,5 млрд долларов ексвласникамы “Привата” — ред.), AlixPartners была привлечена к подготовке банка к национализации”, — говорится в статье.

Источники Kyiv Post на условиях анонимности рассказали, что расследование в отношении сотрудников НБУ инициировали или действующий глава Нацбанка Кирилл Шевченко, или кто-то из Офиса президента. Непосредственно расследованием занимаются Служба безопасности и Госбюро расследований.

Источники добавили, что расценивают эти события как попытку избавиться от Рожковой из-за ее якобы конфликтов с Шевченко.

НАБУ отказалось комментировать указанные факты, Офис президента и ГБР не ответили на запросы, а Служба безопасности заявила о готовности прокомментировать позже.

Реакция Рожковой

Рожкова в свою очередь заявила, что не хотела бы комментировать возможные расследования правоохранителей, но “не удивлена” появлением этой информации в СМИ. Она убеждена, что это, а также внутреннее расследование, которое ведется по тому же поводу, наносит ущерб имиджу страны.

“Я не удивлена ​​информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования по нашему сотрудничеству с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничеству, целью которого была и есть защита интересов государства. Я убеждена, что подобные действия наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене. Ведь сегодня внимание наших международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в “ПриватБанке”. И ни у кого не возникает сомнений, что виновные в выводе из “ПриватБанка” миллиардов долларов должны понести ответственность”, — подчеркнула она .

Заместитель главы НБУ отметила, что именно Нацбанк и Kroll сыграли основную роль в выявлении в “ПриватБанка” мошеннических схем.

Она утверждает, что ранее бывшие владельцы “ПриватБанка” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов неоднократно пытались помешать сотрудничества НБУ и Kroll, в том числе используя медиа, правоохранительные органы и судебную систему. Рожкова связывает активность в этом направлении сейчас с санкциями против Коломойского в США и недавно объявленными подозрениями по этому делу.

“На фоне первых подозрений в Украине (в отношении должностных лиц« Привата »- ред.) и международных санкций в отношении ексвласника” ПриватБанка “(речь идет о Коломойском — ред.), выглядит будто “горячие головы” играют если не на стороне бывших владельцев, то по меньшей мере подыгрывают им. Обидно, когда люди, руководствуясь собственными интересами, легко пренебрегают интересами государства”, — резюмировала Рожкова.

Реакция Офиса президента

На фоне этих событий Офис президента выступил с заявлением, которое опубликовали только в соцсетях, но не на сайте главы государства.

В заявлении говорится, что в Офисе “растет обеспокоенность из-за внутренних распрей в Национальном банке Украины”.

“Офис Президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели — макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Хотя Президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украина и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей”, — говорится в заявлении.

Также у главы государства заверили, что в дальнейшем делать “все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с “ПриватБанком” вместе с западными партнерами.

Напомним, решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.