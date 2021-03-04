Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья Светлана Шаталова.
Так, на днях появилась информация, что МОЗ издал приказ, согласно которому медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19, а также о ее стоимости.
Этот факт подтвердила сегодня Шаталова.
“Действительно, приказ Министерства охраны здоровья от 19 февраля этого года, которым было распределено количество вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей и города Киева, “обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины от острой респираторной болезни COVID-19”, – заявила она.
По словам Шаталовой, такое требование “обусловлено положениями соглашения, заключенного между МОЗ и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины”.
“Эти жесткие требования, касающиеся конфиденциальности, являются вовсе не прихотью министерства, они инициированы именно производителями вакцины. И за нарушение таких требований предусмотрены высокие штрафные санкции или даже расторжение контрактов”, – подчеркнула Шаталова.
Она добавила, что такие требования условий конфиденциальности “подписывают все страны мира”, где осуществляется централизованная закупка иммунобиологических препаратов от COVID-19.
(На видео – с 1:25)
Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Бельгии произошел инцидент: в правительстве случайно рассекретили цены, за которые Евросоюз приобрел вакцины от коронавируса.
Госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева де Блеекер опубликовала в Twitter таблицу, в которой были указаны цены за дозу каждой вакцины и ожидаемые расходы страны на приобретение вакцины. Эта таблица была впоследствии удалена, однако на тот момент уже распространилась в Сети.
Как отмечали тогда ряд изданий, в частности Politico, представители общественности и некоторые евродепутаты призывали озвучить цены на вакцины, аргументируя это тем, что речь идет о средствах налогоплательщиков, и поэтому в этих вопросах нужна большая прозрачность.
Еврокомиссия же заявляла, что не может раскрывать цены на вакцины, поскольку это является коммерческой тайной.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Всего Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Сообщалось, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад (Общества с ограниченной ответственностью “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милость Божья”)).
- 3 марта под Офисом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой состоялась акция “За опасные и дорогие вакцины – уголовное дело!”. Участники акции требовали открыть уголовное дело против чиновников Министерства охраны здоровья, которые закупили вакцину от коронавируса CoviShield.