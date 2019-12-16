С начала 2020 года разработчики расширений для браузера Mozilla будут обязаны использовать двухфакторную аутентификацию (2ФА) для своих учетных записей.

Об этом сообщили в блоге Mozilla.

В компании отмечают, что учетные записи разработчиков дополнений для браузера интегрированы с учетными записями Firefox, что позволяет управлять несколькими службами Mozilla с одного входа в систему. В случае взлома такого аккаунта злоумышленники могут распространяют вредоносные обновленные версии захваченных расширений. Так атакующие смогут получить доступ к личной информации пользователей (пароли, история посещений) или перенаправлять жертв на страницы с вредоносным программами или на сайты мошенников.

Для предотвращения взлома таких аккаунтов в Mozilla приняли решение обязать всех разработчиков защитить свои профили с помощью двухфакторной аутентификации.

“Начиная с начала 2020 года, разработчики расширений должны будут включить двухфакторную аутентификацию. Это сделано для того, чтобы злоумышленники не могли контролировать законные надстройки и их пользователей”, — говорится в обращении компании.

Так каждому владельцу аккаунта будет предоставлен специальный код подтверждения из приложения аутентификации, который необходимо вводить перед логином и паролем. В компании предупреждают, что в случае утраты кода учетная запись может быть заблокирована без возможности возврата.