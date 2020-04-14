Украинский грузовой самолет Ан-225 "Мрія" перевез рекордный груз медикаментов из Китая в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия “Антонов” в Facebook.

“14 апреля 2020 года самолет Ан-225 “Мрія” перевез в столицу Польши – Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19″, – сказано в сообщении.

Отмечается, что из Китая самолет привез около 100 тонн медикаментов, средств защиты и тестов для проведения анализов.

Подчеркивается, что груз такого обїема еще никогда не перевозился самолетом.

Рейс выполнялся по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания) и был первым для Ан-225 после модернизации.

СПРАВКА. Ан-225 “Мрия” создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор остается самым большим и самым мощным в мире транспортным самолетом.