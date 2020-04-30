#Буквы собрали всю информацию + подготовили реакцию соцсетей на очередной фейл господина президента.
Началось все с того, что в соцсетях начали гонять письменное обращение народного избранника и совладельца сети гипермаркетов “Эпицентр” Александра Гереги к Виталию Кличко, в котором нардеп предлагает заказать “крупную партию по меньшему прайсу”. Никто сильно не заморачивался и природу происхождения товаров не скрывал:
Журналисты решили посетить “Эпицентр”, чтобы проверить информацию и, как вы уже поняли, убедились в том, что в магазине продают товары с той самой “Мрии”, на которой хайповал Зеленский:
И здесь без фейла не обошлось: на средства спецзащиты подвязали фейковые сертификаты:
Ссылка на сайт лаборатории для проверки подлинности сертификата по номеру. https://cert.icrpolska.com Номер сертификата…
Gepostet von Roman Donik am Mittwoch, 29. April 2020
Потом, тьфу-тьфу, заменили на китайские:
На сайте Эпицентра, поддельный польский сертификат на комбинезон заменили на китайский. Это называется мошенничество под…
Gepostet von Roman Donik am Donnerstag, 30. April 2020
Президент, к сожалению, никак не отреагировал, но в соцсетях такие ошибки не прощают:
Господин Герега, скорее всего, долго икал и прятал покрасневшие уши. О нем узнал весь украинский сегмент Фейсбуке:
Но не медицинским грузом для “Эпицентра” единым. Отличились и Шмыгаль с командой, которые заявили о готовности вести переговоры с европейскими странами, которые предпочитают официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Поэтому две главные темы дня слились воедино:
Не забыли провести параллели с Петром Порошенко, который максимально поддерживает украинских медиков:
Вопросы к действующей власти появились и у бывшего министра инфраструктуры Омеляна:
Кстати, самолет “Мрия” с респираторами и защитными щитками и сегодня прибыл в Украину, но на этот раз без президента. Заверили, что средства спецзащиты доставят в регионы (“Эпицентров” в Украине много, ага):