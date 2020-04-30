Помните, как президент со своей отборной свитой ездил в аэропорт встречать "Мрию", доставившую в Украину медицинский груз из Китая, который тянет на мировой рекорд? Так вот: "перемога", как это очень часто бывает, превратилась в "зраду".

#Буквы собрали всю информацию + подготовили реакцию соцсетей на очередной фейл господина президента.

Началось все с того, что в соцсетях начали гонять письменное обращение народного избранника и совладельца сети гипермаркетов “Эпицентр” Александра Гереги к Виталию Кличко, в котором нардеп предлагает заказать “крупную партию по меньшему прайсу”. Никто сильно не заморачивался и природу происхождения товаров не скрывал:

Журналисты решили посетить “Эпицентр”, чтобы проверить информацию и, как вы уже поняли, убедились в том, что в магазине продают товары с той самой “Мрии”, на которой хайповал Зеленский:

И здесь без фейла не обошлось: на средства спецзащиты подвязали фейковые сертификаты:

Ссылка на сайт лаборатории для проверки подлинности сертификата по номеру. https://cert.icrpolska.com Номер сертификата… Gepostet von Roman Donik am Mittwoch, 29. April 2020

Потом, тьфу-тьфу, заменили на китайские:

На сайте Эпицентра, поддельный польский сертификат на комбинезон заменили на китайский. Это называется мошенничество под… Gepostet von Roman Donik am Donnerstag, 30. April 2020

Президент, к сожалению, никак не отреагировал, но в соцсетях такие ошибки не прощают:

Господин Герега, скорее всего, долго икал и прятал покрасневшие уши. О нем узнал весь украинский сегмент Фейсбуке:

Но не медицинским грузом для “Эпицентра” единым. Отличились и Шмыгаль с командой, которые заявили о готовности вести переговоры с европейскими странами, которые предпочитают официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Поэтому две главные темы дня слились воедино:

Не забыли провести параллели с Петром Порошенко, который максимально поддерживает украинских медиков:

Вопросы к действующей власти появились и у бывшего министра инфраструктуры Омеляна:

Кстати, самолет “Мрия” с респираторами и защитными щитками и сегодня прибыл в Украину, но на этот раз без президента. Заверили, что средства спецзащиты доставят в регионы (“Эпицентров” в Украине много, ага):