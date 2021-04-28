Вакцини проти коронавірусу, які містять модифіковану мРНК, на 94% ефективніші в сенсі запобігання ушпиталенню дорослих віком від 65 років.

Про це свідчать результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Передусім, йдеться про ефективність таких вакцин, як Pfizer та Moderna.

Дослідження проводилося в період з січня по березень 2021 року. Вчені звернули увагу на 417 ушпиталених дорослих. Загалом, вони спостерігали за респондентами у 24 лікарнях у 14 штатах. До основних показників вони додали реальні докази щодо того, що вакцинація захищає від складних захворювань та ушпиталення.

В результаті спостережень вчені дійшли висновку, що продовження вакцинації проти коронавірусу в США вплине на ушпиталення через зараження коронавірусом чи подібними захворюваннями, а також на істотне скорочення смертності внаслідок зараження COVID-19 серед людей похилого віку.

У CDC пояснили, що у 94% осіб, що отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу із м-РНК, не потребують ушпиталення при інфікуванні. Коли ж вони отримали одну дозу вакцини, показник становив 64%.

При цьому, вчені зауважили, що навіть після отримання обох доз вакцини вона не є достатньо ефективною впродовж перших 14 днів. Тобто, попри отримані щеплення, людям все одно потрібно дотримуватися соціального дистанціювання та носити захисні маски.

До слова, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації слід ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина має зберігатися та транспортуватися за ультранизьких температур нижче -70 °C.

У березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.