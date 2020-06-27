Об этом сообщили в Офисе Президента.
Патрули будут сотрудничать с соответствующими ведомствами. В частности, это Госпродпотребслужба.
Предложение о привлечении патрулей было от главы Правительства Дениса Шмигаля.
По предварительному соглашению, патрули будут контролировать установленные правительством ограничения по работе ночных клубов. Согласно новым карантинным ограничениям, они должна работать до 22:00 или 23:00, в зависимости от региона. Также патрули будут контролировать соблюдение карантинных мер в общественном транспорте.
Также они помогут учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.
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