Заместитель главы государственного концерна "Укрборонпром" Мустафа Найем заявил, что никогда не получал зарплату в 300 тысяч гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда “зарплаты в 300 тысяч”. Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий “волонтерский” период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании”, – говорится в сообщении.

Согласно декларации Найема, его зарплата в декабре составила 176 044 гривен.

Замглавы “Укрборонпрома” добавил, что его реальная зарплата на самом деле ниже задекларированной, так как там указана сумма без вычета налогов.