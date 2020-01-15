Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда “зарплаты в 300 тысяч”. Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий “волонтерский” период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании”, – говорится в сообщении.
Согласно декларации Найема, его зарплата в декабре составила 176 044 гривен.
Замглавы “Укрборонпрома” добавил, что его реальная зарплата на самом деле ниже задекларированной, так как там указана сумма без вычета налогов.
- Заместитель главы концерна “Укрборонпром” Мустафа Найем получил за месяц работы зарплату в размере более 300 тысяч гривен.
- 3 января сообщалось, что в государственном концерне “Укроборонпром” отказались сообщить, сколько премий и надбавок получает получает заместитель директора Мустафа Найем.