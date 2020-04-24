Об этом сообщает французское агентство AFP.
Отмечается, что ограничения, установленные из-за пандемии коронавируса, во многих странах запрещают молитвы в мечетях, встречи друзей и родственников.
В Индонезии, стране с крупнейшим мусульманским населением мира, религиозные лидеры призвали верующих оставаться дома.
“Я разочарована, что не могу пойти в мечеть, но что мы можем сделать? Мир теперь другой”, – говорит домохозяйка из Индонезии.
В Индонезии карантинные ограничительные меры, которые предусматривают закрытие мечетей, школ и большинства предприятий, действуют до середины мая. Закрыты даже популярные мусульманский базары. В стране призывают пользоваться электронными сервисами для покупки продуктов.
При этом некоторые мусульманские лидеры в Азии, где проживает около миллиарда мусульман мира, отвергают опасения по поводу распространения коронавируса.
В частности, несколько тысяч верующих в четверг посетили наибольшую мечеть в индонезийском городе Банда-Ачех. Некоторые из присутствующих говорили, что не беспокоятся, потому что одели маски и соблюдают дистанцию.
Подчеркивается, что во Всемирной организации охраны здоровья призвали остановить активность на Рамадан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
В Бангладеше духовенство отвергло попытки сократить количество людей в мечетях. Также заполнены мечети были и в Пакистане.
- По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.