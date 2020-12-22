Министерство охраны здоровья Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, рекомендации были разработаны с учетом информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и комитета охраны здоровья Еврокомиссии.

Так, помимо Британии, в МОЗ не рекомендуют посещать Данию, Нидерланды и Австралию.

“Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса”, – подчеркнул Ляшко.

Ляшко заверил, что в Украине усилят тестирование на предмет возможного выявления нового штамма коронавируса.

“Мы будем целенаправленно усиливать тестирование для того, чтобы убедиться, циркулирует ли новый мутированный коронавирус в Украине. Для этого даны соответствующие рекомендации. Особое внимание будет обращаться на людей, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, которые в течение инкубационного периода побывали в Великобритании или контактировали с людьми, которые там побывали”, – рассказал главный санврач.

(На видео – с 26:15)