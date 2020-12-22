Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, рекомендации были разработаны с учетом информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и комитета охраны здоровья Еврокомиссии.
Так, помимо Британии, в МОЗ не рекомендуют посещать Данию, Нидерланды и Австралию.
“Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса”, – подчеркнул Ляшко.
Ляшко заверил, что в Украине усилят тестирование на предмет возможного выявления нового штамма коронавируса.
“Мы будем целенаправленно усиливать тестирование для того, чтобы убедиться, циркулирует ли новый мутированный коронавирус в Украине. Для этого даны соответствующие рекомендации. Особое внимание будет обращаться на людей, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, которые в течение инкубационного периода побывали в Великобритании или контактировали с людьми, которые там побывали”, – рассказал главный санврач.
(На видео – с 26:15)
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.