Правительства Польши, Чехии и Гонконге решили вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.

Так, в Министерстве здравоохранения Чехии заявили, что авиасообщение приостанавливается 21 декабря с 12:00.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер написал в Twitter, что все полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены в ночь на вторник, 22 декабря

Также министерство здравоохранения Польши поручило протестировать на коронавирус всех недавно прибывших из Великобритании.

Кроме того, как сообщает Headline Daily, с 22 декабря временно прекращаются перелеты из Гонконга.