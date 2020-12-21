Так, в Министерстве здравоохранения Чехии заявили, что авиасообщение приостанавливается 21 декабря с 12:00.
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Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер написал в Twitter, что все полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены в ночь на вторник, 22 декабря
Также министерство здравоохранения Польши поручило протестировать на коронавирус всех недавно прибывших из Великобритании.
Кроме того, как сообщает Headline Daily, с 22 декабря временно прекращаются перелеты из Гонконга.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.