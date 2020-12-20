Ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.

Так, сначала о подобных ограничениях объявили Нидерланды. Страна прекращает принимать авиарейсы из Британии. Запрет на поездки будет действовать с сегодняшнего дня до 1 января. В правительстве Нидерландов отметили, что в начале декабря при взятии проб в стране был выявлен тот же штамм вируса, что и в Великобритании, поэтому возможны ограничения и в отношении других видов транспорта.

Вслед за Нидерландами об аналогичном решении объявила Бельгия. Начиная с полуночи воскресенья, 20 декабря, страна запретит авиарейсы из Британии, по меньшей мере на 24 часа.

Будут временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Британией (через туннель под Ла-Маншем).

Как отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, такие меры предварительно вводятся на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые сейчас изучают вопрос.

Приостановить авиасообщение с Британией решили и власти Италии. Такое решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. “Нашим приоритетом является защита Италии и наших соотечественников”, – отметил он.

В данный момент власти Германии также рассматривают вопрос о запрете полетов из Британии. Чиновник министерства здравоохранения ФРГ сообщил СМИ, что правительство сейчас следит за развитием событий в Великобритании.

Планируют запретить авиасообщение с Британией и в Австрии. Власти этой страны сейчас прорабатывают детали.

Во Франции новостной телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство “серьезно рассматривает” вопрос о приостановке авиасообщения с Британией и движения поездов. Отмечалось, что французское правительство “стремится к координации с Европой”.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес заявила, что ее страна хотела бы согласованного решения ЕС по этому вопросу.

Что известно о мутации COVID-19

В Великобритании новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в середине октября из пробы, взятой в сентябре, сообщает ВВС.

Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что подобная мутация вируса также была обнаружена в Нидерландах, Дании и Австралии.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен.

В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением нового штамма коронавируса.

В Англии, Шотландии и Уэльсе ужесточают ограничения из-за распространения новой мутации.