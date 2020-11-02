Локдаун весной 2020 доказал важную вещь: потребность учиться и узнавать новую информацию является такой же базовой, как труд, сон и еда. Новый познавательный контент, в первую очередь, ожидали от музеев и они почувствовали этот запрос в обществе и возложенную на них миссию. Для многих институтов 3-месячный жесткий карантин и его дальнейшие ослабленные формы стали глотком свежего воздуха, ведь заставили их развиваться в цифровом направлении, на которой раньше никогда не хватало времени из-за многочисленных экскурсий, открытием оффлайн выставок и проведением образовательных мероприятий. Музеи всего мира получили благодарную аудиторию, закрытую в четырех стенах. Самыми популярными форматами стали виртуальные туры, онлайн-выставки, оцифровки экспонатов, онлайн-курсы и лекции (и даже экскурсии и аукционы), подкасты, мобильные приложения и различные игры.

Национальный музей Голодомора-геноцида при поддержке Украинского культурного фонда представил собственный уникальный цифровой продукт – туристско-историческое мобильное приложение о Голодоморе в Киеве Track Holodomor History.

Музей – это больше, чем здание

Именно эта фраза могла бы стать лозунгом данного проекту. Современные технологии позволили оцифровать исторические артефакты и сделать их доступными с любого уголка мира, чтобы каждый желающий мог открыть для себя историю Голодомора.

Однако мобильное приложение Track Holodomor History не просто онлайн-архив, он может быть интересным и полезным различным аудиториям и использован по нескольким назначениям.

Во-первых, он является так сказать цифровой энциклопедией Голодомора и Киева, что будет интересно прежде историкам и тем, кто интересуется историей Киева и своей страны. В приложении можно найти оцифрованные воспоминания свидетелей, недоступные широкому кругу архивные фото и видео, разъяснительные комментарии историков. Во-вторых, Track Holodomor History легко превращается в увлекательную экскурсию по Киеву, ведь через локации можно проложить маршрут, определить его дистанцию ​​и продолжительность. Это пригодится туристам (в том числе иностранным, ведь приложение доступно на английском языке), которые могут узнать малознакомую историю города, которая часто упускается из виду гидами во время обзорных экскурсий.

Это также может стать идеей для прогулки по городу с друзьями или семьей: добавь выбранные места в “Любимое”, проложите по ним маршрут заранее, сохрани его и пройди им в свободное время. В-третьих, мобильное приложение содержит элементы квеста, что поощрит как детей, изучающих тему Голодомора в школе, так и взрослых: каждый объект имеет дополнительную информацию, которая становится доступной только при приближении к нему на 400 метров. Интерес подпитывается тем, что невозможно знать заранее, что тебя ожидает фото, видео, инфографика или даже произведение современного искусства на эту тему.

Практика создания музеями мобильных приложений не является новой, но Track Holodomor History является уникальным продуктом на этом рынке, который был реализован в очень подходящее время. Он, с одной стороны, дополняет материалы музея, а с другой, открывает совершенно новый тематический мир – Киев во время Голодомора.

В условиях продолжения действия карантина, неуверенности ситуации и ежедневной угрозы временного прекращения работы культурных институтов в связи с COVID-19, приложение Track Holodomor History продолжит воплощать миссию музея – распространять правдивую информацию о Голодоморе-геноциде по всему миру.

Запрет массовых собраний в помещениях теперь не представляет угрозы – создай себе сам собственную экскурсию на свежем воздухе городом; традиционные экскурсии для школьников и студентов накануне Дня памяти жертв Голодомора могут превратиться в увлекательный квест по городу и сочинение-рассуждение на основе впечатлений; закрытые границы и сокращения туризма из-за пандемии не является больше предлогом не узнать об Украине и ее истории больше.

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