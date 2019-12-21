Эксклюзивное видео с данного мероприятия обнародовало издание OBOZREVATEL.

Так, Кароль спела песню “Мужчина моей мечты”. При этом она немного изменила текст, адресуя композицию Владимиру Зеленскому.

Позади певицы висел большой экран, на котором показывали гостей корпоратива. Кароль увидела, что камеру направили прямо на Зеленского, после чего повернулась к его изображению и спела: “Ты – мужчина моей мечты. Ты мужчина нашей мечты”.

Глава государства в этот момент не смог сдержать радостных эмоций и расплылся в улыбке. Зеленский во время песни также активно переговаривался с собеседником.

После исполнения песни Кароль призвала поаплодировать Зеленскому.