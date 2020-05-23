Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Мужчину арестовали без права внесения залога.
По данным следствия, 22 мая на берегу водоема возле Новоселицы между Захаренко, арендатором пруда, и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
Мужчине предъявили подозрение по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух или более лиц), ему грозит пожизненное заключение.
Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемый допрошен об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия. Органом предварительного расследования проверяется озвученная им версия.
Как сообщает агентство “Укринформ”, по информации следователя, озвученной на заседании суда, подозреваемый ранее привлекался к ответственности за административные правонарушения и был фигурантом уголовного дела.
Захаренко во время заседания утверждал, что оборонялся после того, как получил огнестрельное ранение в руку от одного из погибших. Он настаивал, что его жизни угрожала опасность со стороны семи погибших, имевших огнестрельное оружие.
Защита просила суд о круглосуточном домашнем аресте.
Мужчина находился в суде в каске и бронежилете. В зале отсутствовали его родные и родственники погибших.
Согласно сообщению ГУ Национальной полиции в Житомирской области, Захаренко арестован на 60 дней.
- Накануне сообщалось, что в ночь на пятницу, 22 мая, в Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек.
- В Национальной гвардии Украины подтвердили гибель троих своих военнослужащих во время трагического инцидента со стрельбой в Житомирской области.