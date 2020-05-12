В Соединенных Штатах мужчина, собравший $800 тысяч на "умные" рюкзаки, растратил деньги на свои личные нужды.

Об этом сообщает американский сайт The Verge.

Уточняется, что создатель рюкзаков Дуглас Монахан собрал деньги в 2015-16 годах на платформах Indiegogo и Kickstarter, однако обещанные рюкзаки со встроенными зарядными устройствами для смартфонов и ноутбуков, а также роутером при этом получили единицы.

В 2019 году к Монахану был подан иск, в котором он был обвинен в не целевой растрате собранных 800 тысяч долларов.

Отмечается, что он потратил собранные средства на собственные нужды, в частности, на покупку биткоинов.

В данный момент стороны заключили соглашение о том, что Монахан доставит оставшиеся рюкзаки на протяжении последующих 20 лет, а также будет сообщать информацию о своем местонахождении.