Столичные полицейские задержали мужчину, который вплавь добрался до Гидропарка после того, как его не пропустили на спортивную площадку.

Соответствующее фото опубликовал журналист Богдан Аминов.

Так, после словесной перепалки с полицейскими, заблокировавшими проход к спортивной площадке через пешеходный мост, спортсмен решил туда поплыть. Однако на том берегу его ждали журналисты и 10 правоохранителей. Они и вывели мужчину с территории парка.

В пресс-службе полиции Киева рассказали, что на двух участников инцидента в столичном Гидропарке полицейские составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина. Это мужчины 1979 и 1988 годов рождения.

Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке.

Напомним, что за нарушение карантина грозит штраф от 17 тыс. гривен.