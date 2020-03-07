Мужская сборная Украины по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии.

Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

“Украинская мужская команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного занимает вторую ступеньку пьедестала в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии”, – отметили в НОК.

Как сообщает издание Хsport, в эстафете 4х7,5 км в чешском городе Нове-Место победителями стали представители Норвегии.

Что касается украинской сборной, то в первом этапе гонки Артем Прима использовал два запасных патрона и финишировал четвертым (с отставанием от лидера в 14 секунд).

Сергею Семенову удалось улучшить позицию, а по итогам третьего этапа сборная Украины сократила отставание до 8 секунд.

Существенно сократить отставание удалось капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному, который ошибся один раз, но был одним из самых быстрых в ходе и выиграл у шведов вторую ступень пьедестала.

Кубок мира. Нове-Место. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+5) 1:10:25,3

2. Украина (0+5) +38,2

3. Швеция (1+8) +43,3

4. Россия (0+7) +46,9

5. Германия (1+10) +57,2

6. Италия (0+5) +1:46,9.