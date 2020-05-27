Представьте, что 21 июня весь мир превратится в один большой оркестр: музыка будет звучать с каждой улицы, из каждого окна, из каждого уголка планеты.

Уже восьмой год подряд Львов приобщается к празднованию масштабного музыкального события – Праздники музыки, которое зародилось в Париже в 1982 году, и распространилось в более чем 120-ти странах.

21 июня 2020 года более 800 городов во всем Мире зазвучат в одном ритме и объединят музыкой каждого – местного или туриста, большого или малого!

В этот день музыка звучит на улицах и площадях, в парках и скверах, с кафе и музеев, с балконов домов и окон государственных учреждений, в двориках, на вокзалах, в клубах, библиотеках, офисах, на лавочках – всюду, где только захочется! Пространство города заливают волны джаза и блюза, рока и фолка, электронной и академической музыки, хорового и сольного пения, хип-хопа и песенной поэзии.

Все выступления – бесплатные, и неприбыльные для организаторов, а значит – стать частью празднования может каждый желающий музыкант, который предварительно заполнил форму регистрации.

Организаторы ожидают заявки групп, исполнителей, локаций, а программа мероприятия формируется самими же посетителями и музыкантами.

За эти годы к Празднику музыки во Львове присоединялись Сашко Положинский (Тартак), Женя Галич (o.torvald), Антитела, DRUMТИАТР, ГИЧ Оркестр, Бурдон, Lemko Bluegrass Band, Sasha Boole, Tik Tu, Зеленые Сестры, Wszystko, Олег Каданов, Гапочка, Атмасфера, Somali Yacht Club, Kickit Records, Lumos orchestra (ex Cantabile orchestra), хоры: “Черемош”, Дримба, Gaudeamus, музыкальные школы, студенты Львовской музыкальной академии, артисты Львовской областной филармонии, а также гости из Польши, Беларуси, Чехии, Германии и Чили.

Организатор: Общественная организация “17”

Музыка – в воздухе!

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Присоединяйтесь, пусть Город звучит!