Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, где проходит мероприятие.
Решение об отмене фестиваля принято из-за опасений второй волны коронавируса осенью, когда должно было состояться мероприятие.
“Меня беспокоят растущие признаки того, что ситуация с COVID-19 может ухудшиться осенью… Такие решения не принимаются легко, зная, что это повлияет на многих людей. Но мой первый приоритет – здоровье сообщества”, – отметил сотрудник здравоохранения округа Риверсайд доктор Кэмерон Кайзер, объявивший об отмене фестиваля и подписавший соответствующий документ.
Кроме того, отменен в 2020 году еще один фестиваль – Stagecoach, посвященный кантри-музыке. Оба мероприятия обычно проводятся в штате Калифорния, США.
В заявлении указано, что чиновники провели переговоры с компанией Goldenvoice, организовывающей фестивали.
Изначально предполагалось, что Coachella традиционно состоится в апреле в течение двух уик-эндов. Среди хедлайнеров были заявлены группа Rage Against The Machine и музыкант Фрэнк Оушен. Кроме того, должны были выступить множество других музыкантов, включая рэпера Трэвиса Скотта, продюсера и диджея Кельвина Харриса и певицу Лану Дель Рей.
Также в апреле планировалось провести Stagecoach.
Но из-за вспышки коронавируса в США мероприятия перенесли на осень 2020 года.
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Планировалось, что фестиваль Coachella состоится 9-11 и 16-18 октября, а Stagecoach – с 23 по 25 октября.
Теперь же мероприятия и вовсе отменили. Еще после переноса фестивалей организаторы сообщали, что владельцы билетов смогут их вернуть.
Ежегодно указанные фестивали посещают сотни тысяч людей.
Стоит отметить, что в округе Риверсайд насчитывается более 9,5 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, из которых свыше 360 летальных.
СПРАВКА. Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла, также известный как Коачелла-фест или просто Коачелла — музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Один из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и во всем мире. Впервые мероприятие состоялось в 1999 году. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка; в рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. На фестивале любят появляться знаменитости.
Stagecoach — ежегодный фестиваль кантри-музыки, проходящий в Индио, штат Калифорния, США. Это самый кассовый фестиваль, посвященный музыке кантри, в мире.
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