Один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира – Coachella не состоится в 2020 году в США из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, где проходит мероприятие.

Решение об отмене фестиваля принято из-за опасений второй волны коронавируса осенью, когда должно было состояться мероприятие.

“Меня беспокоят растущие признаки того, что ситуация с COVID-19 может ухудшиться осенью… Такие решения не принимаются легко, зная, что это повлияет на многих людей. Но мой первый приоритет – здоровье сообщества”, – отметил сотрудник здравоохранения округа Риверсайд доктор Кэмерон Кайзер, объявивший об отмене фестиваля и подписавший соответствующий документ.

Кроме того, отменен в 2020 году еще один фестиваль – Stagecoach, посвященный кантри-музыке. Оба мероприятия обычно проводятся в штате Калифорния, США.

В заявлении указано, что чиновники провели переговоры с компанией Goldenvoice, организовывающей фестивали.

Изначально предполагалось, что Coachella традиционно состоится в апреле в течение двух уик-эндов. Среди хедлайнеров были заявлены группа Rage Against The Machine и музыкант Фрэнк Оушен. Кроме того, должны были выступить множество других музыкантов, включая рэпера Трэвиса Скотта, продюсера и диджея Кельвина Харриса и певицу Лану Дель Рей.

Также в апреле планировалось провести Stagecoach.

Но из-за вспышки коронавируса в США мероприятия перенесли на осень 2020 года.

Планировалось, что фестиваль Coachella состоится 9-11 и 16-18 октября, а Stagecoach – с 23 по 25 октября.

Теперь же мероприятия и вовсе отменили. Еще после переноса фестивалей организаторы сообщали, что владельцы билетов смогут их вернуть.

Ежегодно указанные фестивали посещают сотни тысяч людей.

Стоит отметить, что в округе Риверсайд насчитывается более 9,5 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, из которых свыше 360 летальных.

СПРАВКА. Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла, также известный как Коачелла-фест или просто Коачелла — музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Один из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и во всем мире. Впервые мероприятие состоялось в 1999 году. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка; в рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. На фестивале любят появляться знаменитости.

Stagecoach — ежегодный фестиваль кантри-музыки, проходящий в Индио, штат Калифорния, США. Это самый кассовый фестиваль, посвященный музыке кантри, в мире.